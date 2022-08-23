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ГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран

ГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) успешно продолжает мероприятия по обеспечению охраны государственной границы и борьбе с контрабандой наркотических средств.
Происшествия
23 августа 2022 г. 15:47
ГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) успешно продолжает мероприятия по обеспечению охраны государственной границы и борьбе с контрабандой наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 22 августа около 20:00 на служебной территории погранзаставы близ села Газахлар Физулинского района пограничный наряд заметил неизвестного, пытавшегося незаконно перейти границу из Ирана в Азербайджан.

Несмотря на приказ пограннаряда остановиться, нарушитель границы выбросил имевшийся при нем пакет и сбежал обратно в сторону Ирана, воспользовавшись темнотой и сложностью рельефа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на местности был обнаружен пакет, внутри которого было 4 кг 570 гр наркотического вещества (марихуана).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

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