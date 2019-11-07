Преподаватель БГУ подала в суд на экс-депутата

Преподаватель Бакинского государственного университета Хатира Наджафова подала в суд на бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова.

Как сообщает Report, гражданский иск будет рассмотрен в Абшеронском районном суде.

Иск о возмещении материального и морального ущерба находится в производстве судьи Габиля Мамедова. Подготовительное заседание по делу состоится на следующей неделе.

Отметим, что Х.Наджафова работает на кафедре английского языка (БГУ) с 1994 года и является старшим преподавателем. Сообщается, что Р. Джабраилов задолжал Хатире Наджафовой крупную сумму денег.

Есть и другие люди, которым задолжал бывший депутат. В сентябре Рафаэль Джабраилов отказался от мандата депутата Милли Меджлиса после распространения информации о заложении им депутатского мандата из-за долга в размере 300 тыс. долларов. Р. Джабраилов одолжил 300 тыс. долларов у гражданки Тараны Фаталиевой в нотариально заверенной форме. Однако вовремя выплатить свой долг депутат не смог.