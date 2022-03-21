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Премьер-министр Пакистана принял министра обороны Азербайджана

Премьер-министр Пакистана принял министра обороны Азербайджана В рамках официального визита делегации Министерства обороны Азербайджана в Пакистан, 21 марта состоялась встреча между генерал-полковником Закиром Гасановым и премьер-министром Пакистана господином Имраном Ханом.
Происшествия
21 марта 2022 г. 17:54
Премьер-министр Пакистана принял министра обороны Азербайджана

В рамках официального визита делегации Министерства обороны Азербайджана в Пакистан, 21 марта состоялась встреча между генерал-полковником Закиром Гасановым и премьер-министром Пакистана господином Имраном Ханом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на встрече было подчеркнуто, что искренние, дружеские отношения глав двух государств играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Отметив развитие азербайджано-пакистанского военного сотрудничества по восходящей линии, генерал-полковник З.Гасанов выразил признательность руководству и народу Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, включая международные организации.

В заключение было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений в различных направлениях, в том числе в области военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın Baş naziri Azərbaycanın müdafiə nazirini qəbul edib

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