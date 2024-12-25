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Премьер-министр Казахстана проинформировал Токаева о текущей ситуации после авиакатастрофы близ Актау

Премьер-министр Казахстана проинформировал Токаева о текущей ситуации после авиакатастрофы близ Актау Премьер- министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым- Жомарту Токаеву о проводимом правительственной комиссией расследовании причин авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау и об оказании помощи пострадавшим.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 15:56
Премьер-министр Казахстана проинформировал Токаева о текущей ситуации после авиакатастрофы близ Актау

Премьер- министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым- Жомарту Токаеву о проводимом правительственной комиссией расследовании причин авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау и об оказании помощи пострадавшим.

Об этом сообщает казахстанское бюро Reporrt со ссылкой на пресс- службы правительства.

"На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в информации.

Отмечается также, что совместно с правительством Азербайджана оказывается необходимая помощь иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

"Президент Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Baş naziri Tokayevi təyyarə qəzasından sonrakı vəziyyət barədə məlumatlandırıb
Версия на английском языке Kazakhstan's Prime Minister reports to Tokayev on current situation regarding plane crash near Aktau

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