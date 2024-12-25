Премьер-министр Казахстана проинформировал Токаева о текущей ситуации после авиакатастрофы близ Актау

Премьер- министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым- Жомарту Токаеву о проводимом правительственной комиссией расследовании причин авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау и об оказании помощи пострадавшим.

Премьер- министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым- Жомарту Токаеву о проводимом правительственной комиссией расследовании причин авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау и об оказании помощи пострадавшим.

Об этом сообщает казахстанское бюро Reporrt со ссылкой на пресс- службы правительства.

"На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в информации.

Отмечается также, что совместно с правительством Азербайджана оказывается необходимая помощь иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

"Президент Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран", - говорится в сообщении.