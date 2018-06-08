Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Грузии сердечно поздравляю Вас и дружественный азербайджанский народ со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.
Мы придаем большое значение прочной дружбе между Грузией и Азербайджанской Республикой, опирающейся на солидарность и взаимное уважение, связям высокого уровня, служащим миру, стабильности и экономическому прогрессу в регионе. Верю, что мы и впредь будем прилагать усилия для расширения нашего успешного сотрудничества.
Ваше превосходительство, пользуясь случаем, в этот знаменательный день еще раз выражаю Вам наилучшие пожелания".
News DepartmentАвтор новости
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