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Премьер-министр Австрии: Террористам ПКК не место в нашей стране

Премьер-министр Австрии: "Террористам ПКК не место в нашей стране"

В Австрии не место этой террористической ультралевой идеологии.

Как сообщает Report со ссылкой на Yenisafak, об этом 1 мая написал в социальной сети премьер-министр Австрии Себастьян Курц в знак протеста вывешиванию плакатов в его стране сторонниками ПКК. 

Отметим, что 1 мая в Вене состоялось праздничное мероприятие оппозиционной партии, в котором приняли участие и представители ПКК, попытавшиеся вывесить свой плакат на площади. 

"Оппозиция должна немедленно прекратить отношения с ультра-сталинскими группировками наподобие ПКК. В Австрии не место этой террористической ультралевой идеологии", - oтметил он. 

Согласно закону "О символах", вступившему в силу 1 марта, в общественных местах в Австрии запрещено открыто вывешивать плакаты с символикой террористической ПКК.

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