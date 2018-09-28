 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьер Грузии назвал свободу СМИ одним из главных достижений страны

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Свобода СМИ является одним из главных достижений Грузии, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает его пресс-служба.

    "В мировом индексе свободы СМИ в 2018 году Грузия улучшила свои позиции. Особенные достижения есть с точки зрения свободы интернета. В процессе строительства демократии гражданское население играет важную роль, без сильного гражданского общества невозможно гармоничное развитие страны", — заявил премьер.

    Глава правительства отметил, что "одно из главных достижений грузинской политической силы – это свобода СМИ и медиа плюрализм".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi