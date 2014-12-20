​Прекращено уголовное преследование по одной статье в отношении водителя, сбившего насмерть молодого ученого

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Приостановлены следственные действия, предусмотренные статьей 264 УК АР (оставление места дорожно-транспортного происшествия) по факту гибели заместителя директора по научной работе Регионального научного центра Гянджи Самира Пишнамаззаде в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Report, в отношении водителя автомобиля марки “Mercedes Benz”, жителя Гянджи Мамедбагира Багирзаде, который, будучи за рулем данного автомобиля сбил насмерть пешехода С.Пишнамаззаде, прекращено уголовное дело по вышеназванной статье, на основе оправдывающих его фактов. В настоящее время против М.Багирзаде ведется следствие по статье 263.2 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствие по делу продолжается.

Напомним, что 20 июня этого года в районе 23:30, житель г.Гянджи М.Багиров, управляя автомобилем марки “Mercedes Benz”, двигаясь на своем автомобиле по улице Исмета Гаибова, сбил переходившего улицу С.Пишнамаззаде. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.