Прекращено уголовное дело в отношении охранника, обвиняемого в получении денег у певцов путем угроз - ПОДРОБНОСТИ

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Прекращено уголовное дело в отношении Эфсуна Гулиева, обвиняемого в вымогательстве денег с применением угрозы у бывшего члена группы "Шерон", руководителя и солиста группы "Шадан" Интизара Мамедова и Рамиля Гасымова.

Как сообщает Report, постановление о приостановлении дела было вынесено прокуратурой Бинагадинского района.

Э. Гулиев был освобожден сегодня из Бакинского следственного изолятора.

Согласно материалам дела, Э. Гулиев, Вазех Багиров, Гюндуз Халилов, Ильгар Гасанов, Эмин Багиров, Рамиль, более известный под прозвищем "Çöp Tahir", Ильгар, Низами и Эльнур, сговорившись, заранее объявили себя людьми "Лоту Намика", брата известного в криминальном мире "Лоту Гули". Угрожая оружием, они в период с октября 2016 года по 6 января 2017 года требовали у бывшего члена группы "Шерон", руководителя и солиста группы "Шадан" И. Мамедова и Р. Гасымова 12 тыс. манат и 4 тыс. долларов США.

Кроме того, Э. Гулиев и другие 30 ноября 2016 года в районе 23:30 в одном из кафе на территории Насиминского района получили деньги на сумму 4 тыс. долларов США от Р. Гасымова. А 6 января этого года в полдень они были задержаны сотрудниками 5-го отделения Управления полиции Бинагадинского района, когда получали деньги от Р. Гасымова в одном из кафе на территории 7 микрорайона Бинагадинского района города Баку.

В отношении этих лиц было выдвинуто обвинение по статье 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере) Уголовного кодекса и решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Э. Гулиев работал в качестве охранника Насиминского районного отделения Главного управления по безопасности МВД.