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    ​Прекращена деятельность 10 пунктов по убою скота

    Проверки будут продолжены

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском и Евлахском районах прекращена деятельность 10 пунктов по убою скота. Об этом сообщил Report начальник ветеринарного управления Евлахского района Вагиф Керимов. Он отметил, что в связи с потеплением в районах усилен контроль над пунктами по убою скота.

    Начальник управления напомнил, что пункты по убою скота периодически проверяются ветеринарами: "В ходе проверок выявлены случаи нарушения санитарных норм, в связи с чем предприняты шаги в рамках закона. В Евлахе из-за нарушения санитарно-ветеринарных норм прекращена деятельность 6 объектов по убою скота".

    В Барде прекращена деятельность четырех аналогичных объектов.

    Проверки в пунктах по убою скота в обоих районах будут продолжены. 

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