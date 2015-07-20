Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском и Евлахском районах прекращена деятельность 10 пунктов по убою скота. Об этом сообщил Report начальник ветеринарного управления Евлахского района Вагиф Керимов. Он отметил, что в связи с потеплением в районах усилен контроль над пунктами по убою скота.

Начальник управления напомнил, что пункты по убою скота периодически проверяются ветеринарами: "В ходе проверок выявлены случаи нарушения санитарных норм, в связи с чем предприняты шаги в рамках закона. В Евлахе из-за нарушения санитарно-ветеринарных норм прекращена деятельность 6 объектов по убою скота".

В Барде прекращена деятельность четырех аналогичных объектов.

Проверки в пунктах по убою скота в обоих районах будут продолжены.