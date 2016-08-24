Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Акифа Човдарова завершится в этом месяце

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова завершится 30 августа.

Как сообщил Report его адвокат Садиг Расулов, это указано в материалах следствия.

Он также отметил, что А.Човдаров недоволен ходом следствия. Адвокат сообщил, что на ознакомление с материалами следствия его подзащитному отведено очень мало времени: "При установленном лимите времени ежедневно требуется ознакомление с 3-4 томами дела. Однако это невозможно в связи с проблемами со здоровьем А.Човдарова. Мы пожаловались на данное решение следствия в Сабаильский районный суд. Обращение будет рассмотрено в ближайшие дни".

Отметим, что А.Човдаров обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями, деяния, предусмотренные статьей 308.1 настоящего Кодекса, повлекшие тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума), 311.3.1 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), неоднократно), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), в крупном размере), 311.3.4 (с применением угроз), 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК.