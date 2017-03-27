Предусматривается новое наказание в отношении лиц, сдающих квартиры в целях организации притонов

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Ужесточается наказание за организацию, содержание притонов для занятия проституцией, а также сдачу жилых помещений в этих целях.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменение в Уголовный кодекс.

Согласно изменению, лица, занимающиеся подобной деятельностью, будут штрафоваться.

Согласно действующему законодательству, за подобные действия предусматриваются общественные работы от 400 до 480 часов, исправительные работы сроком до 2-х лет, или же лишение свободы сроком до 3-х лет. Кроме того, за организацию, содержание притонов для занятия проституцией, а также сдачу жилых помещений в этих целях предлагается применять штраф в размере от 2500 до 3500 манатов.

В настоящее время за организацию и содержание игорного заведения, то есть места для проведения азартных игр на территории страны, предусматриваются исправительные работы сроком до 2-х лет или же лишение свободы сроком до 3-х лет. Согласно изменению, предлагается применить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. манатов.