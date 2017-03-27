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    Предусматривается новое наказание в отношении лиц, сдающих квартиры в целях организации притонов

    Лица, организующие азартные игры на территории страны, будут оштрафованы на сумму от 10-ти до 15 тыс. манатов

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Ужесточается наказание за организацию, содержание притонов для занятия проституцией, а также сдачу жилых помещений в этих целях. 

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменение в Уголовный кодекс. 

    Согласно изменению, лица, занимающиеся подобной деятельностью, будут штрафоваться. 

    Согласно действующему законодательству, за подобные действия предусматриваются общественные работы от 400 до 480 часов, исправительные работы сроком до 2-х лет, или же лишение свободы сроком до 3-х лет. Кроме того, за организацию, содержание притонов для занятия проституцией, а также сдачу жилых помещений в этих целях предлагается применять штраф в размере от 2500 до 3500 манатов. 

    В настоящее время за организацию и содержание игорного заведения, то есть места для проведения азартных игр на территории страны, предусматриваются исправительные работы сроком до 2-х лет или же лишение свободы сроком до 3-х лет. Согласно изменению, предлагается применить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. манатов.

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