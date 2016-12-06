Мужчина, представившийся учредителем строительной компании, совершил в отношении жителя Баку мошенничество

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Представившийся учредителем строительной компании мужчина совершил в отношении жителя Баку мошенничество.

Как сообщает Report, обратившись в Хатаинское РУП, Мусавет Ширинов 1963 г.р. заявил, что столкнулся с мошенничеством.

Он отметил, что в августе 2013 года, представившись учредителем ООО "Mega Holding", житель Баку Агиль Гадиров 1970 г.р. продал ему квартиру за 55 тыс. долларов. Впоследствии выяснилось, что та же квартира была продана другим лицам.

Как сообщили Report в "Mega Holding", человек по имени Агиль Гадиров в ООО никогда не работал: "Вполне возможно, что он был маклером".

Факт расследуется правоохранительными органами.