Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена наркоплантация в Ходжалы

Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена плантация наркотиков в Ходжалы.
Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report.
Так, представители медиа из четырех стран - Турции, Франции, США, Германии были проинформированы об обнаружении сотрудниками МВД плантации конопли, выращиваемой на площади более 100 га.
Было отмечено, что за 30 лет оккупации незаконные армянские формирования в Карабахском регионе в больших объемах культивировали растения, содержащие наркотические средства.
Представители зарубежных СМИ подготовили репортажи и материалы с территории.