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Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена наркоплантация в Ходжалы

Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена наркоплантация в Ходжалы Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена плантация наркотиков в Ходжалы. Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report. Так, представители медиа из 4 стран - Турции, Франции, США, Германии были проинф
Происшествия
2 октября 2023 г. 16:19
Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена наркоплантация в Ходжалы

Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена плантация наркотиков в Ходжалы.

Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report.

Так, представители медиа из четырех стран - Турции, Франции, США, Германии были проинформированы об обнаружении сотрудниками МВД плантации конопли, выращиваемой на площади более 100 га.

Было отмечено, что за 30 лет оккупации незаконные армянские формирования в Карабахском регионе в больших объемах культивировали растения, содержащие наркотические средства.

Представители зарубежных СМИ подготовили репортажи и материалы с территории.

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