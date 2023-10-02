Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена наркоплантация в Ходжалы

Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена плантация наркотиков в Ходжалы. Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report. Так, представители медиа из 4 стран - Турции, Франции, США, Германии были проинф

Представители зарубежных медиа осмотрели территорию, где была обнаружена плантация наркотиков в Ходжалы.



Об этом сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report.



Так, представители медиа из четырех стран - Турции, Франции, США, Германии были проинформированы об обнаружении сотрудниками МВД плантации конопли, выращиваемой на площади более 100 га.

Было отмечено, что за 30 лет оккупации незаконные армянские формирования в Карабахском регионе в больших объемах культивировали растения, содержащие наркотические средства.



Представители зарубежных СМИ подготовили репортажи и материалы с территории.