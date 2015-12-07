Представители правительства посетили месторождение "Гюнешли"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и начальник Государственной пограничной службы, командующий пограничными войсками генерал-полковник Эльчин Гулиев сегодня побывали на месте происшествия аварии на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли".

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, представители правительства провели осмотр места происшествия и ознакомились с ходом работ по тушению пожара и поиску без вести пропавших.

Затем президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев провели совместное совещание в штабе, созданном в зоне происшествия, и обсудили вопросы, связанные с ходом спасательной операции.