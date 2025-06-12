Представители омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии

16:24 Представители омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии.

Представители омбудсмена встретились с репатриантами из Сирии.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Сообщается, что сотрудники Аппарата провели встречу с репатриантами, размещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Кроме того, состоялась беседа с руководителем и сотрудниками учреждения, получена информация о реализуемых и планируемых мероприятиях по реабилитации репатриантов. В рамках встречи представители омбудсмена также оценили условия проживания, психологическое состояние и потребности репатриантов, дали рекомендации по защите их прав, а также по использованию социальных, медицинских, образовательных, трудовых и других соответствующих государственных услуг.

Репатриантам была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности Уполномоченного и возможностях обращения к нему.

Отметим, что 3 июня 2025 года была осуществлена репатриация в страну еще 13 граждан Азербайджана из Сирии, 9 из которых - дети.