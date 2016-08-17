​Представители МККК навестили армянина, перешедшего на территорию Азербайджана

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня сотрудники бакинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили гражданина Армении, незаконно перешедшего границу Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе визита ему была предоставлена возможность передать родным послание.

Отметим, что житель села Айгепат Араратской области Армении Генрик Сайербекович Агекян (1954 г.р.) 7 августа незаконно пересек границу Азербайджана в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, где был задержан военнослужащими Азербайджана.