 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Представители МККК навестили армянина, перешедшего на территорию Азербайджана

    В ходе визита ему была предоставлена возможность передать родным послание

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня сотрудники бакинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили гражданина Армении, незаконно перешедшего границу Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе визита ему была предоставлена возможность передать родным послание.

    Отметим, что житель села Айгепат Араратской области Армении Генрик Сайербекович Агекян (1954 г.р.) 7 августа незаконно пересек границу Азербайджана в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, где был задержан военнослужащими Азербайджана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi