Представители МККК и правозащитники встретились с Мехманом Гусейновым - ФОТО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Члены общественного комитета при министерстве юстиции, правозащитники Алимамед Нуриев, Рауф Зейни, Саадат Бананъярлы и Сахиб Мамедов встретились с содержащимся в Бакинском следственном изоляторе блогером Мехманом Гусейновым.

Как сообщила Report С.Бананъярлы, в рамках визита с Мехманом Гусейновым более часа велась беседа.

Она сказала, что были проверены условия содержания блогера и наличие жалоб: "Его нынешнее состояние довольно нормальное. Мехман Гусейнов начал принимать жидкую пищу. У него нет никаких жалоб на условия содержания. Единственная жалоба связана с возбуждением в отношении него второго уголовного дела. По имеющейся у меня информации, представители МККК также встретились с Мехманом".

С.Бананъярлы добавила, что состояние здоровья М.Гусейнова нормальное, он весь день находится под наблюдением врача.

Правозащитник отметила, что в связи с М.Гусейновым будет направлено обращение к президенту Ильхаму Алиеву и от имени общественного комитета при министерстве юстиции в Генпрокуратуру.

Правозащитник Сахиб Мамедов распространил в соцсетях фотографию с М.Гусейновым.

Отметим, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы. Решение было вынесено на основе жалобы, поданной начальником Насиминского РУП Мусой Мусаевым в порядке особого обвинения. Блогеру вменяется статья 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

26 декабря прошлого года пенитенциарная служба распространила заявление и сообщила, что во время очередных плановых обыска и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Гусейнов Мехман Рафиг оглу не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела, лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении. В связи с этим фактом в Гарадагской районной прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.