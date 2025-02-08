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Представители МЧС рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях

Представители МЧС рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 13:42
Представители МЧС рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили Report в МЧС, просветительские мероприятия были организованы в ряде учебных заведений на территории страны.

Учащимся в частности рассказали о чрезвычайных ситуациях, характерных для Азербайджана, причинах возникновения пожаров, назначении горячей линии "112" МЧС.

Им также рассказали о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Представители ведомства дали подробные ответы на вопросы школьников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrlə bağlı məktəblərdə tədbirlər keçirib

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