Представители МЧС рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили Report в МЧС, просветительские мероприятия были организованы в ряде учебных заведений на территории страны.

Учащимся в частности рассказали о чрезвычайных ситуациях, характерных для Азербайджана, причинах возникновения пожаров, назначении горячей линии "112" МЧС.

Им также рассказали о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Представители ведомства дали подробные ответы на вопросы школьников.