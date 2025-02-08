Представители МЧС рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали школьникам о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.
Как сообщили Report в МЧС, просветительские мероприятия были организованы в ряде учебных заведений на территории страны.
Учащимся в частности рассказали о чрезвычайных ситуациях, характерных для Азербайджана, причинах возникновения пожаров, назначении горячей линии "112" МЧС.
Им также рассказали о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Представители ведомства дали подробные ответы на вопросы школьников.