Представитель владельца о судьбе здания, в котором находится Salaam Cinema Baku

"У кинотеатра Salaam Cinema Baku нет договора на функционирование в этом здании. Если есть, пусть покажут. Мы не подписывали договора с их представителем, они попросту незаконно пробрались в это здание".

Об этом Report сообщил Бахруз Ахмедов - официальный представитель хозяина здания, известного как "Молоканский дом" на улице Сулеймана Рустама в Насиминском районе Баку.

Он заявил, что эти лица развернули свою деятельность в здании из-за безответственности службы охраны: "Ни о каком договоре и речи нет. Это наша собственность и в скором времени лица, незаконно пробравшиеся туда, будут выдворены судебным путем. Деятельность театра в этом здании противозаконна. Здание будет отреставрировано, ни о каком сносе и речи быть не может".

По словам Б.Ахмедова, на первом этаже может быть офис, а на втором и третьем – художественная галерея: "Окончательное решение пока не принято".