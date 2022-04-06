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Представитель МВД: Некоторые возомнили себя неприкосновенными

Представитель МВД: Некоторые возомнили себя неприкосновенными По какой-то причине некоторые люди возомнили себя неприкосновенными.
Происшествия
6 апреля 2022 г. 10:28
Представитель МВД: Некоторые возомнили себя неприкосновенными
Эльшад Гаджиев

По какой-то причине некоторые люди возомнили себя неприкосновенными.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела СМИ и связей с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев в своем аккаунте в Facebook.

"Некоторые, возмутившись тем, что полиция принимает в их отношении предусмотренные законом меры за совершение правонарушений, начинают писать посты или комментарии в социальных сетях. Некоторые даже заявляют, что их личные автомобили должны оснащаться "специальными" знаками или им следует выдать "специальные пропуска", чтобы полиция не могла их останавливать или фиксировать нарушения с помощью радаров. При этом апеллируют они тем, что являются "важными людьми"", - говорится в публикации Э.Гаджиева.

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Версия на азербайджанском языке DİN rəsmisi: "Bəziləri özlərini sanki toxunulmaz elan edib"

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