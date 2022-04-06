Представитель МВД: Некоторые возомнили себя неприкосновенными

По какой-то причине некоторые люди возомнили себя неприкосновенными.

По какой-то причине некоторые люди возомнили себя неприкосновенными.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела СМИ и связей с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев в своем аккаунте в Facebook.

"Некоторые, возмутившись тем, что полиция принимает в их отношении предусмотренные законом меры за совершение правонарушений, начинают писать посты или комментарии в социальных сетях. Некоторые даже заявляют, что их личные автомобили должны оснащаться "специальными" знаками или им следует выдать "специальные пропуска", чтобы полиция не могла их останавливать или фиксировать нарушения с помощью радаров. При этом апеллируют они тем, что являются "важными людьми"", - говорится в публикации Э.Гаджиева.