Представитель МККК встретился с гражданином Турции, попросившим убежище в Азербайджане

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Гражданин Турции Мехмет Халил оглу Сунмез, совершивший преступление в Турции 12 лет назад и задержанный на территории Азербайджана, подал апелляционную жалобу по решению суда об экстрадиции.

Об этом Report сообщил его адвокат Васиф Исрафилов.

По словам адвоката, апелляционная жалоба представлена в Бакинский апелляционный суд.

В.Исрафилов добавил, что М.Сунмез встретился с представителем Международного комитета Красного Креста (МККК): "Мой подзащитный Мехмет Сунмез просит убежище в Азербайджане. Он не желает быть экстрадированным в Турцию".

Напомним, что инцидент произошел 24 ноября 2004 года. На 5-м км шоссе Тургутлу-Маниса в Турции, около водного канала был найден полностью разложившийся труп неизвестного лица. В результате проведенных расследований было установлено, что труп принадлежит Мельтем Путак. После этого в качестве подозреваемого в убийстве был указан знакомый М.Путак - Йылмаз Акбаба 1974 года рождения. В его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде ареста. Однако арестовать его не удалось. В 2015 году решение было обновлено, Й.Акбаба объявили в международный розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Й.Акбаба проживает на территории Азербайджана под именем Мехмет Халил оглу Сунмез 1978 года рождения. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку 17 марта 2016 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Учитывая вынесение решения 1-м Манисским судом по тяжким преступлениям Турции в отношении Й.Акбаба (Мехмета Сунмеза) об экстрадиции в Турцию, адвокат М.Сунмеза Васиф Исрафилов подал апелляционную жалобу об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение Сабаильского районного суда.

4 мая в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание в связи с экстрадицией М.Сунмеза. На процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова было вынесено решение. Суд принял решение об экстрадиции М.Сунмеза в Турцию.