Представитель МЧС: В ходе учений по пожарной безопасности в одном из отелей Баку были эвакуированы условно пострадавшие

Во время учений по пожарной безопасности в одном из отелей Баку с места происшествия были эвакуированы условно пострадавшие.

Во время учений по пожарной безопасности в одном из отелей Баку с места происшествия были эвакуированы условно пострадавшие.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель начальника Государственной службы пожарного надзора МЧС Джамиль Худиев.

По его словам, учения были посвящены пожарной безопасности отелей: "В ходе учений с привлечением живой силы министерства, в том числе техники, были оценены общие требования пожарной безопасности. Целью проведения учений было обучение персонала отеля действиям при возникновении пожара, а также оценка соответствия здания требованиям правил пожарной безопасности".

Худиев отметил, что особое внимание в ходе учений было уделено вопросам эвакуации условно пострадавших лиц с места происшествия, а также правильной организации эвакуации гостей отеля.