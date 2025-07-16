О нас

Представитель МЧС: В этом году загорелись 240 транспортных средств

Представитель МЧС: В этом году загорелись 240 транспортных средств В Азербайджане в этом году загорелись 240 транспортных средств.
Происшествия
16 июля 2025 г. 12:40
Представитель МЧС: В этом году загорелись 240 транспортных средств

В Азербайджане в этом году загорелись 240 транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора по связям с общественностью Государственной службы пожарной охраны МЧС Алибала Ализаде на общественном обсуждении на тему "Классификация дорожно-транспортных происшествий: анализ причин и последствий".

Он сообщил, что в 2023 году было зафиксировано 400 подобных случаев, в результате которых погибли 10 человек.

"В прошлом году это число снизилось до 339, и был зафиксирован один факт смерти. В этом году, согласно статистике до 15 июля, произошло 240 пожаров, связанных с транспортом. Эти цифры снижаются с каждым годом. Основная причина этого связана с просветительской работой", - сказал Ализаде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: Bu ilin 6 ayı ərzində 240 nəqliyyat vasitəsi yanıb

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
ФотоВ Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
10 июля 2025 г. 14:03
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
15 июля 2025 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi