Представитель МЧС: В этом году загорелись 240 транспортных средств

В Азербайджане в этом году загорелись 240 транспортных средств.

В Азербайджане в этом году загорелись 240 транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора по связям с общественностью Государственной службы пожарной охраны МЧС Алибала Ализаде на общественном обсуждении на тему "Классификация дорожно-транспортных происшествий: анализ причин и последствий".

Он сообщил, что в 2023 году было зафиксировано 400 подобных случаев, в результате которых погибли 10 человек.

"В прошлом году это число снизилось до 339, и был зафиксирован один факт смерти. В этом году, согласно статистике до 15 июля, произошло 240 пожаров, связанных с транспортом. Эти цифры снижаются с каждым годом. Основная причина этого связана с просветительской работой", - сказал Ализаде.