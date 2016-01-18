Представитель главы исполнительной власти Физулинского района переведен в Бакинский следственный изолятор

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Бывший представитель главы исполнительной власти Физулинского района по административному округу города Физули Шакир Гаджиев, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца, переведен в Бакинский следственный изолятор.

Согласно полученной Report информации, до этого Ш.Гаджиев находился в Следственном управлении прокуратуры города Баку.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой информации, на основании сведений, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 14 января на основании поступивших в правоохранительные органы сведений, в ходе обыска в расположенном в Бинагадинском районе города Баку квартире представителя главы исполнительной власти Физулинского района по административному округу города Физули Шакира Гаджиева были обнаружены 1 пистолет Макарова и обойма к нему, внутри которой находилось 5 патронов 9 калибра.

По факту в Следственном управлении Главного управления полиции города Баку было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК, следствие поручено Следственному управлению Прокуратуры города Баку.

Ш.Гаджиев был задержан и привлечен к следствию.