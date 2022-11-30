Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в международном мероприятии

Академия правоохранительных органов, действующая при Генеральной прокуратуре Казахстана, совместно с региональным офисом ООН провела в Астане тренинг на тему "Особенности расследования уголовных дел, связанных с киберпреступлениями. Международное сотрудни

Академия правоохранительных органов, действующая при Генеральной прокуратуре Казахстана, совместно с региональным офисом ООН провела в Астане тренинг на тему "Особенности расследования уголовных дел, связанных с киберпреступлениями. Международное сотрудничество: опыт, нынешняя ситуация, тактика и проблемы".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В рамках тренинга эксперты с большим опытом в данной сфере выступили с докладами на тему использования цифровых данных.

В тренинге принял участие прокурор Управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в следственной, расследовательской и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и пограничной службы Азербайджана Рамиль Адилов.

В своем докладе на тему "Методы противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" он рассказал об особенностях уголовного преследования в нашей стране.