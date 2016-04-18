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    Председателю организации вынесен приговор за ложную информацию о терроризме

    Он осужден к 7 годам лишения свободы

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Айдына Худиева 1960 года рождения, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о терроризме.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова был вынесен приговор. 

    Приговором суда А.Худиев осужден к 7 годам лишения свободы. 

    Отметим, что согласно обвинительному акту, в день открытия I Европейских игр 12 июня 2015 года А.Худиев позвонил на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям и заявил, что на стадионе заложена бомба. Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. В доме А.Худиева были обнаружены и изъяты диктофон марки Sony и кассета Panasonic.

    Он обвинялся по ст. 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) УК.

    Напомним, что А.Худиев был руководителем Общественного объединения "Просвещение населения по дорожной безопасности".

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