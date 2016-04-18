Председателю организации вынесен приговор за ложную информацию о терроризме

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Айдына Худиева 1960 года рождения, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о терроризме.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова был вынесен приговор.

Приговором суда А.Худиев осужден к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что согласно обвинительному акту, в день открытия I Европейских игр 12 июня 2015 года А.Худиев позвонил на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям и заявил, что на стадионе заложена бомба. Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. В доме А.Худиева были обнаружены и изъяты диктофон марки Sony и кассета Panasonic.

Он обвинялся по ст. 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) УК.

Напомним, что А.Худиев был руководителем Общественного объединения "Просвещение населения по дорожной безопасности".