Председатель врачебной комиссии службы по мобилизации приговорена к четырем годам условно

12:33

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Назили Рахмановой, обвиняемой в получении взятки.

Как передает Report, на суде под председательством судьи Азера Пашаева был зачитан приговор.

Согласно решению суда, она приговорена к четырем годам лишения свободы.

В отношении Н.Рахмановой применена статья 70 (условное осуждение) УК АР, ей назначено условное наказание.

Ранее Н.Рахманова занимала должность председателя военно-врачебной комиссии Сураханского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и работала врачом в Городской клинической больнице № 2 им.М.Э. Эфендиева.

Согласно обвинительному акту, работая председателем военно-врачебной комиссии, она получала взятки у призывников для признания их негодными к военной службе, выдавала им подложные медицинские документы.

В отношении задержанной сотрудниками правоохранительных органов Н.Рахмановой была принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В период следствия ей были выдвинуты обвинения по статье 311.1 (получение взятки). Обвиняемая во время допроса в зале суда не признала вину.

Обвиняемая сообщила, что занимала должность председателя военно-врачебной комиссии, и ее задачей было докладывать комиссару о ситуации после осмотра врачами обратившихся в комиссию лиц. Н.Рахманова заявила, что не получала денег от кого-либо.