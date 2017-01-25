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    Председатель парламентского комитета предлагает приговорить к пожизненному заключению людей, совершивших жестокое насилие против детей

    Предложение поддержал также депутат Астан Шахвердиев

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Я выступаю за пожизненное наказание людей, совершивших жестокое насилие против детей".

    Как сообщает Report, об этом касаясь нового законопроекта "О защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию", отметила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы.

    По ее словам, в данном вопросе не должно быть иного альтернативного пути: "Наверное, мы можем подготовить и представить в парламент определенные предложения для предотвращения насилия в отношении детей".

    В свою очередь, член комитета Астан Шахвердиев потребовал ужесточить наказание в отношении лиц, подстрекающих несовершеннолетних детей в Азербайджане к участию в террористических группировках, вовлекающих их к употреблению наркотиков и пр. преступлениям. Он одобрил предложение о пожизненном заключении подобных лиц. 

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