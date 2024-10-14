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Председатель Конституционного суда Азербайджана выступил на международной конференции в Турции

Председатель Конституционного суда Азербайджана выступил на международной конференции в Турции Делегация во главе с председателем Конституционного суда Фархадом Абдуллаевым посетила Стамбул для участия в международной конференции.
Происшествия
14 октября 2024 г. 18:10
Председатель Конституционного суда Азербайджана выступил на международной конференции в Турции

Делегация во главе с председателем Конституционного суда Фархадом Абдуллаевым посетила Стамбул для участия в международной конференции.

Об этом Report сообщили в Конституционном суде.

Конференция была посвящена миграции и правам человека в свете решений ЕСПЧ и Конституционного суда Турции. Участвовали председатель и судьи Конституционного суда Турции, судьи ЕСПЧ, а также представители конституционных судов европейских стран и государственных органов Турции.

В практической части конференции обсуждались вопросы миграции, защиты прав человека и основных свобод в рамках Европейской конвенции, судебная практика по депортации и защите детей-мигрантов, а также другие темы.

Фархад Абдуллаев в своем докладе рассказал о проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, с которой Азербайджан сталкивается более 30 лет. Он напомнил, что историческая победа в 44-дневной Отечественной войне привела к восстановлению государственного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также конституционных прав этих лиц.

Он подчеркнул, что глобальные изменения климата являются одной из крупнейших проблем современности, и сообщил, что в ноябре Азербайджан примет глобальную климатическую конференцию COP29.

В рамках визита также был проведен обмен мнениями по судебным вопросам с председателем и судьями Конституционного суда Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəmələrin sədrləri miqrasiya və insan hüquqları mövzusunda müzakirələr aparıb

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