Председатель Конституционного суда Азербайджана выступил на международной конференции в Турции

Делегация во главе с председателем Конституционного суда Фархадом Абдуллаевым посетила Стамбул для участия в международной конференции.

Делегация во главе с председателем Конституционного суда Фархадом Абдуллаевым посетила Стамбул для участия в международной конференции.

Об этом Report сообщили в Конституционном суде.

Конференция была посвящена миграции и правам человека в свете решений ЕСПЧ и Конституционного суда Турции. Участвовали председатель и судьи Конституционного суда Турции, судьи ЕСПЧ, а также представители конституционных судов европейских стран и государственных органов Турции.

В практической части конференции обсуждались вопросы миграции, защиты прав человека и основных свобод в рамках Европейской конвенции, судебная практика по депортации и защите детей-мигрантов, а также другие темы.

Фархад Абдуллаев в своем докладе рассказал о проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, с которой Азербайджан сталкивается более 30 лет. Он напомнил, что историческая победа в 44-дневной Отечественной войне привела к восстановлению государственного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также конституционных прав этих лиц.

Он подчеркнул, что глобальные изменения климата являются одной из крупнейших проблем современности, и сообщил, что в ноябре Азербайджан примет глобальную климатическую конференцию COP29.

В рамках визита также был проведен обмен мнениями по судебным вопросам с председателем и судьями Конституционного суда Турции.