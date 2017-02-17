Заместитель главы ИВ: Некоторые астаринские села остались без света

Астара. 17 февраля. REPORT.AZ/. REPORT.AZ/ По причине сильного ветра и снегопада Астара, близлежащие территории и районные села остались без света.

Как сообщил южному бюро Report заместитель главы ИВ Астаринского района Ильгар Малыев, 80% территории района осталась без света: "На высоковольтной ЛЭП Ловаин произошла авария. Помимо этого, большое количество осадков в горных и предгорных территориях и ветер нанесли значительный ущерб энергохозяйству и связи. Рухнули столбы, провода вышли из строя, в трансформаторах возникло короткое замыкание, что привело к обесточиванию 80% территории района. На места аварий сразу же выехали бригады. Последствия многих аварий устранены. На ЛЭП Ловаин приступили к ремонтно-восстановительным работам. В результате принятых мер 30% населения удалось обеспечить энергоснабжением. Проводятся мероприятия для устранения до конца дня большей части аварий".

Заместитель главы ИВ добавил, что с утра приступили к очистке дорог от снега и льда: "На территорию привлечена техника. Кроме одного направления, движение на всех дорогах восстановлено. Пока остается перекрытой охватывающая 12 сел дорога Хамушам. Эти села являются расположенными по соседству с Лериком горными астаринскими селами".