Председатель Коллегии адвокатов: Для предотвращения бытового насилия нужны комплексный подход и координация

10:47

Для предотвращения бытового насилия недостаточно только совершенствования законодательства, нужен также комплексный подход и координация.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на тренинге для адвокатов и судей на тему "Борьба с бытовым насилием и обращение с лицами, пострадавшими от бытового насилия", организованном совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

Он отметил, что решение этой проблемы требует комплексного подхода и координации между различными структурами.

По словам Багирова, между коллегией и комитетом подписан Меморандум о взаимопонимании по оказанию юридической помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия: "Согласно меморандуму, когда в Коллегию адвокатов поступает обращение из Центров поддержки детей и семей, действующих при Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей, а также от соответствующих негосударственных центров помощи, адвокат, назначенный коллегией, оказывает соответствующую Pro Bono юридическую поддержку пострадавшим от бытового насилия".