 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель Госкомитета встретился с представителями диаспорских организаций в Стамбуле

    Стамбул. 26 мая. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с представителями диаспорских организаций, функционирующих в Стамбуле.

    Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече, организованной Генконсульством Азербайджана в Стамбуле, принял участие генконсул Масим Гаджиев.

    Председатель комитета обсудил с участвующими во встрече руководителями кружков, представителями НПО, активно действующими в Турции нашими соотечественниками, студентами, деятелями науки, профессорами, художниками, бизнесменами сферы их деятельности и беспокоящие их вопросы.

    В своем выступлении Ф.Мурадов отметил важность активности действующих в Турции диаспорских организаций. Он отметил, что Госкомитет по работе с диаспорой готов оказать в этом необходимое содействие.

    Председатель комитета отметил особую сплоченность в этой работе наших соотечественников, занятых в сфере науки и образования, подчеркнул значимость расширения деятельности диаспорских организаций для налаживания тесных связей с братской страной во всех сферах.

    Ф.Мурадов отметил, что гордится нашими соотечественниками, которые на высоком уровне представляют Азербайджан в братской стране, пожелал им успехов в работе.

    Вюсаля Аббасова

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi