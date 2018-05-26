Председатель Госкомитета встретился с представителями диаспорских организаций в Стамбуле

Стамбул. 26 мая. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с представителями диаспорских организаций, функционирующих в Стамбуле.

Как сообщает турецкое бюро Report, на встрече, организованной Генконсульством Азербайджана в Стамбуле, принял участие генконсул Масим Гаджиев.

Председатель комитета обсудил с участвующими во встрече руководителями кружков, представителями НПО, активно действующими в Турции нашими соотечественниками, студентами, деятелями науки, профессорами, художниками, бизнесменами сферы их деятельности и беспокоящие их вопросы.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил важность активности действующих в Турции диаспорских организаций. Он отметил, что Госкомитет по работе с диаспорой готов оказать в этом необходимое содействие.

Председатель комитета отметил особую сплоченность в этой работе наших соотечественников, занятых в сфере науки и образования, подчеркнул значимость расширения деятельности диаспорских организаций для налаживания тесных связей с братской страной во всех сферах.

Ф.Мурадов отметил, что гордится нашими соотечественниками, которые на высоком уровне представляют Азербайджан в братской стране, пожелал им успехов в работе.

Вюсаля Аббасова