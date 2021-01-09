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Председатель Госфонда соцзащиты вручил пенсионную карту семье шехида

Председатель Госфонда соцзащиты вручил пенсионную карту семье шехида Председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Хималай Мамишов встретился с семьей шехида Эльвина Сарван оглу Шихалиева, проживающей в городе Ширван
Происшествия
9 января 2021 г. 00:17
Председатель Госфонда соцзащиты вручил пенсионную карту семье шехида

Председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Хималай Мамишов встретился с семьей шехида Эльвина Сарван оглу Шихалиева, проживающей в городе Ширван.

Как сообщили Report в министерстве, Х.Мамишов отметил, что семьи шехидов находятся окружены заботой государства, что согласно указу Президента Ильхама Алиева, семьи шехидов с 1 января будут получать ежемесячную Президентскую пенсию в размере от 300 до 500 манатов.

Отметив, что семье Эльвина Шихалиева также назначена ежемесячная Президентская пенсия, председатель Фонда вручил членам семьи пенсионную карту, а также удостоверение "Член семьи шехида".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri şəhid ailəsinə təqaüd kartını təqdim edib

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