Председатель Госфонда соцзащиты вручил пенсионную карту семье шехида

Председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Хималай Мамишов встретился с семьей шехида Эльвина Сарван оглу Шихалиева, проживающей в городе Ширван

Председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Хималай Мамишов встретился с семьей шехида Эльвина Сарван оглу Шихалиева, проживающей в городе Ширван.

Как сообщили Report в министерстве, Х.Мамишов отметил, что семьи шехидов находятся окружены заботой государства, что согласно указу Президента Ильхама Алиева, семьи шехидов с 1 января будут получать ежемесячную Президентскую пенсию в размере от 300 до 500 манатов.

Отметив, что семье Эльвина Шихалиева также назначена ежемесячная Президентская пенсия, председатель Фонда вручил членам семьи пенсионную карту, а также удостоверение "Член семьи шехида".