Председатель Азербайджанского общества попала в окружение в Украине

Председатель Конгресса азербайджанцев объединенной Украины по Мариуполю Афаг Гамидова и еще несколько азербайджанцев попали в окружение в Мариуполе. Связь с ними пропала в последние 5 дней, и не было никакой информации о том, выжили они или нет.

Председатель Конгресса азербайджанцев объединенной Украины по Мариуполю Афаг Гамидова и еще несколько азербайджанцев попали в окружение в Мариуполе. Связь с ними пропала в последние 5 дней, и об их судьбе не было никакой информации.

Восточноевропейское бюро Report сегодня связалось с Афаг Гамидовой. Она сказала, что все живы и здоровы и ждут зеленого коридора, чтобы покинуть город.

“В Мариуполе, можно сказать, творится ад, вся инфраструктура разрушена, город в осаде, а артиллерийский огонь продолжается”, - сказала А.Гамидова.