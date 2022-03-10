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Председатель Азербайджанского общества попала в окружение в Украине

Председатель Азербайджанского общества попала в окружение в Украине Председатель Конгресса азербайджанцев объединенной Украины по Мариуполю Афаг Гамидова и еще несколько азербайджанцев попали в окружение в Мариуполе. Связь с ними пропала в последние 5 дней, и не было никакой информации о том, выжили они или нет.
Происшествия
10 марта 2022 г. 13:50
Председатель Азербайджанского общества попала в окружение в Украине

Председатель Конгресса азербайджанцев объединенной Украины по Мариуполю Афаг Гамидова и еще несколько азербайджанцев попали в окружение в Мариуполе. Связь с ними пропала в последние 5 дней, и об их судьбе не было никакой информации.

Восточноевропейское бюро Report сегодня связалось с Афаг Гамидовой. Она сказала, что все живы и здоровы и ждут зеленого коридора, чтобы покинуть город.

“В Мариуполе, можно сказать, творится ад, вся инфраструктура разрушена, город в осаде, а артиллерийский огонь продолжается”, - сказала А.Гамидова.

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Версия на английском языке Azerbaijani society head under siege in Ukraine’s Mariupol
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı cəmiyyət sədri Ukraynada mühasirəyə düşüb

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