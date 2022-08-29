Председатель ANAMA встретился с помощником генерального секретаря ООН

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с делегацией во главе с помощником генерального секретаря ООН Мирославом Енчей, а также с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанк

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с делегацией во главе с помощником генерального секретаря ООН Мирославом Енчей, а также с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

До сведения делегации были доведены статистические данные о минных происшествиях, произошедших после Отечественной войны.

На встрече, целью которой было ознакомление с текущей минной проблемой и проводимыми операциями по разминированию, Мирослав Енча отметил, что ООН намерен внести вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между ANAMA и Организацией объединенных наций. Он выразил надежду, что в результате совместных усилий минные инциденты будут предотвращены.