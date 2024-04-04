Глава ANAMA: В Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахане и Малыбейли ведутся работы по разминированию

В настоящее время в Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахане и Малыбейли ведутся работы по разминированию.

В настоящее время в Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахане и Малыбейли ведутся работы по разминированию.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил на пресс-конференции, посвященной 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По его словам, после проведения антитеррористической операции на этих территориях начались работы по разминированию: "На обочинах дорог, в жилых кварталах, зданиях, почти на всей освобожденной территории изъято большое количество взрывных устройств, оружия и боеприпасов. В настоящее работы по разминированию ведутся в нескольких жилых массивах. Особенно в Ходжалы, Кяркиджахане, Малыбейли и Ханкенди продолжается процесс переселения населения".