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Глава ANAMA: После Отечественной войны на минах подорвались 377 человек

Глава ANAMA: После Отечественной войны на минах подорвались 377 человек
Происшествия
16 августа 2024 г. 13:51
Глава ANAMA: После Отечественной войны на минах подорвались 377 человек

После окончания Отечественной войны до настоящего времени на минах в Азербайджане подорвались 377 человек, 69 из них погибли.

Об этом корреспонденту Report в Джебраиле заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он сообщил, что до настоящего времени очищено около 156 тыс. гектаров территории, на этих территориях обнаружено более 151 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"К сожалению, число жертв мин растет. Хотя динамика происшествий снижается, но они все еще случаются. С момента окончания войны до настоящего времени в результате этих взрывов погибли 69 человек, 377 человек стали жертвами мин," - сказал В. Сулейманов.

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Версия на английском языке ANAMA Chairman: 377 people have become victims of landmines since Patriotic War
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri: Vətən müharibəsindən indiyədək 377 nəfər minaların qurbanı olub

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