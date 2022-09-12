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Председатель ANAMA находится с визитом в США

Председатель ANAMA находится с визитом в США Делегация во главе с председателем правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым направилась с визитом в США.
Происшествия
12 сентября 2022 г. 13:52
Председатель ANAMA находится с визитом в США

Делегация во главе с председателем правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым отправилась с визитом в США.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В состав делегации входят сотрудники секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и официальные лица Министерства иностранных дел.

В рамках визита, который продлится до 16 сентября, будут проведены встречи и круглые столы с представителями ряда важных организаций с целью освещения актуальной минной проблемы Азербайджана, а также оказания возможной поддержки в этой области.

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Версия на английском языке Head of Azerbaijan Mine Action Agency visiting US
Версия на азербайджанском языке ANAMA rəhbəri ABŞ-da səfərdədir

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