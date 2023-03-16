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Председатель ANAMA: Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин

Председатель ANAMA: Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин и хотят оказать поддержку.
Происшествия
16 марта 2023 г. 17:08
Председатель ANAMA: Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин

Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин и хотят оказать поддержку.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил журналистам в Агдаме.

Он отметил, что ANAMA тесно сотрудничает с агентствами ООН: "Мы продолжаем сотрудничество в данной сфере и надеемся, что оно расширится".

Председатель также рассказал о реакции ООН на сегодняшний минный инцидент в Агдаме: "Разумеется, ООН озабочен сегодняшним инцидентом. В то же время мы всегда поднимаем этот вопрос, и показываем, какой огромный вред причиняет мирным гражданам проблема мин. Стараемся, чтобы этот вопрос оставался в центре внимания".

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Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri: "BMT agentliklərinin mina probleminə diqqəti böyükdür"

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