Председатель ANAMA: Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин

Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин и хотят оказать поддержку.

Агентства ООН уделяют большое внимание проблеме мин и хотят оказать поддержку.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил журналистам в Агдаме.

Он отметил, что ANAMA тесно сотрудничает с агентствами ООН: "Мы продолжаем сотрудничество в данной сфере и надеемся, что оно расширится".

Председатель также рассказал о реакции ООН на сегодняшний минный инцидент в Агдаме: "Разумеется, ООН озабочен сегодняшним инцидентом. В то же время мы всегда поднимаем этот вопрос, и показываем, какой огромный вред причиняет мирным гражданам проблема мин. Стараемся, чтобы этот вопрос оставался в центре внимания".