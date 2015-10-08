Предприятие министерства оборонной промышленности подало в суд на ГФСЗ

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Научно-производственное предприятие "Далга" (НПП) подало в суд на департамент по делам с крупными страхователями Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Как сообщает Report, НПП выдвинул иск об отмене долга, рассчитанного для истца, на основе его необоснованности.

Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что научно-производственное предприятие "Далга" было основано в 1936 году. С сентября 2006 года было создано научно-производственное объединение "Навигационные системы", а затем предприятие стало функционировать в составе министерства оборонной промышленности под названием НПП "Далга".

Департамент по делам с крупными страхователями Государственного фонда социальной защиты был создан в 2003 году.