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    Предприятие министерства оборонной промышленности подало в суд на ГФСЗ

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Научно-производственное предприятие "Далга" (НПП) подало в суд на департамент по делам с крупными страхователями Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ). 

    Как сообщает Report, НПП выдвинул иск об отмене долга, рассчитанного для истца, на основе его необоснованности.

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

    Отметим, что научно-производственное предприятие "Далга" было основано в 1936 году. С сентября 2006 года было создано научно-производственное объединение "Навигационные системы", а затем предприятие стало функционировать в составе министерства оборонной промышленности под названием НПП "Далга". 

    Департамент по делам с крупными страхователями Государственного фонда социальной защиты был создан в 2003 году.

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