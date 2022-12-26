О нас

Предотвращено незаконное строительство на Абшероне

Предотвращено незаконное строительство на Абшероне На территории села Мамедли Абшеронского района пресечено незаконное строительство.
Происшествия
26 декабря 2022 г. 14:43
Предотвращено незаконное строительство на Абшероне

На территории села Мамедли Абшеронского района пресечено незаконное строительство.

Как передает Report, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Государственная служба пожарного надзора МЧС и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве выявили факт строительства нежилого объекта на территории без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате принятия соответствующих мер незаконные строительные работы были предотвращены, и объект был снесен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb

Самое важное

СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi