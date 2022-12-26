Предотвращено незаконное строительство на Абшероне

На территории села Мамедли Абшеронского района пресечено незаконное строительство.

На территории села Мамедли Абшеронского района пресечено незаконное строительство.

Как передает Report, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Государственная служба пожарного надзора МЧС и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве выявили факт строительства нежилого объекта на территории без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате принятия соответствующих мер незаконные строительные работы были предотвращены, и объект был снесен.