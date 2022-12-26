Предотвращено незаконное строительство на Абшероне

На территории села Мамедли Абшеронского района пресечено незаконное строительство.
Как передает Report, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.
Государственная служба пожарного надзора МЧС и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве выявили факт строительства нежилого объекта на территории без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
В результате принятия соответствующих мер незаконные строительные работы были предотвращены, и объект был снесен.