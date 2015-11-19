Предотвращена попытка перевозки наркотических средств из Ирана в Азербайджан

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники государственного таможенного комитета (ГТК) предотвратили перевозку на территорию Азербайджана около 2 кг героина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК.

Как сообщили в комитете, наркотическое средство было обнаружено в салоне автомобиля марки Mersedes Benz-200 с государственным номерным знаком 90-GB-883, принадлежащим гражданину Мамедову Эмину Хидаят оглу, приехавшему в Азербайджан из Ирана: "Во время таможенного контроля сотрудниками Астаринского управления таможни служебная собака по кличке Мими среагировала на салон транспортного средства. Приняв это во внимание, таможенники, в соответствии с требованиями законодательства, осмотрели транспортное средство. В ходе проверок в автомобиле за панелью инструментов было обнаружено и изъято 5 продолговатых пакетов черного цвета с наркотическим средством героин общим весом 1 кг 850 гр".

По факту ведется расследование.