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Предотвращена контрабанда более 20 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда более 20 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
6 сентября 2022 г. 11:34
Предотвращена контрабанда более 20 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

3 сентября около 13:45 на служебной территории заставы погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск близ села Буравар Ярдымлинского района были замечены признаки нарушения госграницы Азербайджана со стороны Ирана.

Погранотряд обнаружил на указанной территории два пакета, внутри которых находились 20 кг 400 гр наркотических веществ и 710 таблеток с психотропным содержимым.

В ходе совместных операций с МВД были выявлены и задержаны лица, пытавшиеся пронести наркотики через границу. Ими оказались жители Ярдымлинского района Мамишов Эльмир Симран оглу 1992 г.р. и Бейбудов Заур Джалаир оглу 1980 г.р.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, saxlanılanlar var

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