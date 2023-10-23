Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

22 октября в 00:10 на служебном участке пограничной заставы погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной вблизи села Остаир Ярдымлинского района, пограничным нарядом была пресечена контрабанда крупной партии

22 октября в 00:10 на служебном участке пограничной заставы погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной вблизи села Остаир Ярдымлинского района, пограничным нарядом была пресечена контрабанда крупной партии наркотиков двумя неизвестными лицами из Ирана в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-центре ГПС.

Нарушители границы, игнорируя требования пограничного наряда, открыли огонь из огнестрельного оружия и попытались скрыться. Пограничный наряд вступил с нарушителями границы в рукопашный бой и обезоружил их.

В результате были задержаны граждане Ирана - житель Парсабадского района Ибрагимзаде Джанали Самиулла оглу (1986 года рождения) и житель Гермийского района Сиямак Фарзи Азим оглу (2003 года рождения). При досмотре у них были обнаружены и изъяты наркотики общим весом 9 кг 55 г (5 кг 435 г героина, 3 кг 620 г метамфетамина), один прибор ночного видения и пистолет марки BERETTA (с 10 патронами).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.