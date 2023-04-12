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Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан  

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан   Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
12 апреля 2023 г. 13:27
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан  

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report, в результате очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел и Лянкяранского погранотряда Государственной пограничной службы, были выявлены и задержаны лица, пытавшиеся ввезти в страну крупную партию наркотиков.

В ходе проведенных мероприятий на территории Масаллинского района были задержаны Ульзан Исмаилов, Эрвин Мамедов, Рашад Будагов и Эльшан Мамедов. У задержанных лиц было обнаружено и изъято 11 кг наркотических средств. Члены банды сообщили, что приобрели наркотики у гражданина Ирана в целях их дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN və DSX əməliyyat keçirib, İrandan narkotik gətirənlər saxlanılıb

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