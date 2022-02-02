Предотвращена контрабанда 9 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
По информации ГПС, 2 февраля в районе 01:50 на служебной территории погранзаставы близ города Биласувар в Биласуварском районе внимание пограннаряда привлекло подозрительное поведение неизвестного мужчины.
Он проигнорировал приказ остановиться и предпринял попытку скрыться, забрав с территории пакет, однако был задержан пограннарядом.
Установлено, что им является житель Баку Аскеров Умид Надир оглу 1988 г.р., внутри забранного им пакета были обнаружены и изъяты около 8 кг 800 г наркотических веществ (7 900 г марихуаны, 900 гр "кокос")
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.