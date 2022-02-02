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Предотвращена контрабанда 9 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда 9 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан Предотвращена контрабанда 9 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
2 февраля 2022 г. 14:39
Предотвращена контрабанда 9 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда 9 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

По информации ГПС, 2 февраля в районе 01:50 на служебной территории погранзаставы близ города Биласувар в Биласуварском районе внимание пограннаряда привлекло подозрительное поведение неизвестного мужчины.

Он проигнорировал приказ остановиться и предпринял попытку скрыться, забрав с территории пакет, однако был задержан пограннарядом.

Установлено, что им является житель Баку Аскеров Умид Надир оглу 1988 г.р., внутри забранного им пакета были обнаружены и изъяты около 8 кг 800 г наркотических веществ (7 900 г марихуаны, 900 гр "кокос")

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 9 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb, saxlanılan var

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