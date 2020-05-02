Предотвращен ввоз в Азербайджан около 43 кг наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в результате оперативно-розыскных и служебных мер, осуществленных в направлении надежной охраны государственной границы, пресекла незаконный ввоз на территорию страны большого количества наркотических средств.

Как сообщили Report в ГПС, 1 мая поступил сигнал о нарушении государственной границы в районе пограничной заставы вблизи села Зунгюлаш Астаринского района на территории службы пограничного отряда "Лянкяран".

Пограничная застава была немедленно поднята командой "К оружию", двигаясь в направлении этой территории, пограничники обнаружили следы, свидетельствовавшие о том, что нарушитель пересек со стороны Исламской Республики Иран границу Азербайджанской Республики и вернулся в обратном направлении.

На территории были проведены розыскные мероприятия, в результате которых в трех черных спортивных сумках были обнаружены и изъяты 42 кг 700 грамм наркотических средств (9 кг героина, 6 кг 700 г метамфетамина, 4 кг 100 г марихуаны, 19 кг 300 г гашиша, 1 кг 800 г метадона М-40 и 1 кг 800 г прегабалина).

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы по выявлению и привлечению к уголовной ответственности заказчика наркотических средств, в качестве подозреваемых были задержаны 5 человек.

Среди задержанных - жители поселка Киджаба Астаринского района Ахмедов Фархад Валиага оглу 1981 года рождения, Теймуров Эльмеддин Разим оглу 1989 года рождения, Фарзизаде Анар Низамали оглу 1984 года рождения, Абдуллаев Нурлан Тофиг оглу 1995 года рождения и Бабаев Донмаз Гатам оглу 1974 года рождения.

В ходе расследования задержанные признали вину за совершенное преступление.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.