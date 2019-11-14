Предотвращен ввоз в Азербайджан около 25 кг наркотиков из Ирана

Во время оперативно-розыскных и войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории погранзаставы близ села Сим Астаринского района на служебной территории погранотряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы, в лесополосе была обнаружена сумка черного цвета.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, при осмотре сумки были обнаружены и изъяты наркотические вещества общим весом 24 кг 785 г (13 кг 240 г "героин", 1 кг 535 г "метамфетамин", 10 кг 10 г "опиум" и 1500 штук таблеток "метадон-40".)

По факту были проведены безотлагательные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых близ села Сим Астаринского района был задержан Азими Ахмед Аманулла 1982 г.р., ввезший наркотики в Азербайджан.

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.